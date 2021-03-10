В соответствии с планом подготовки войск Нахчыванского гарнизона на 2021 год были проведены командно-штабные учения, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В рамках учений войска Нахчыванского гарнизона были приведены в полную боеготовность, соединения и части были подняты по тревоге и переброшены на полигон. В ходе занятий личный состав обучался оперативному выполнению боевых задач.

На последнем этапе учений боевая готовность соединений и частей, правильность принятых решений и расчетов была оценена с помощью компьютеров в Симуляционном центре Нахчыванского гарнизона. Были также организованы тренинги с целью отработки навыков командного состава принимать решения в короткие сроки в соответствии с фактическими условиями, а также с целью усовершенствования навыков по организации боя.