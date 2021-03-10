В Армении напали на российского военного и его жену

В армянском Гюмри совершено нападение на военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри и его жену, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

В Ширакском областном следственном управлении Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по факту попытки разбойного нападения. Вечером 10 марта неизвестный в маске напал на 40-летнего Романа Романова во дворе его дома. Жена военнослужащего Сируш В. услышала голоса и, выйдя из дома, заметила, что ее муж дерется с неизвестным в маске. Когда женщина начала кричать, звать соседей и угрожать, что вызовет полицию, мужчина в маске напал с ножом и на нее, после чего скрылся.

Пара сообщила прибывшей на место полиции, что они получили телесные повреждения. Там же выяснилось, что Романов проходит службу на 102-й военной базе РФ в Гюмри.