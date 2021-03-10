Турецкие военные продолжают очищать Карабах от мин Фото

Турецкие военные продолжают деятельность по разминированию азербайджанских территорий, освобожденных от оккупации. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции на официальной странице ведомства в Twitter.

"Турецкие военные, возглавляющие специальные группы по поиску мин и разминированию (ÖMAT) наших Сухопутных войск, продолжают свою деятельность по разминированию в районе Нагорного Карабаха, который Азербайджан освободил от оккупации" - говорится в сообщении.