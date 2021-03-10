Турецкие военные продолжают очищать Карабах от мин Фото
Турецкие военные продолжают деятельность по разминированию азербайджанских территорий, освобожденных от оккупации. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции на официальной странице ведомства в Twitter.
Kara Kuvvetlerimizin Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timlerinde görevli Mehmetçik, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ bölgesindeki mayın temizleme faaliyetlerine devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/DWwvMBQK3m— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 12, 2021
"Турецкие военные, возглавляющие специальные группы по поиску мин и разминированию (ÖMAT) наших Сухопутных войск, продолжают свою деятельность по разминированию в районе Нагорного Карабаха, который Азербайджан освободил от оккупации" - говорится в сообщении.