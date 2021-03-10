Бывшая президент Боливии пряталась от полиции под кроватью

Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес пряталась под кроватью, когда полиция приехала задержать ее. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает газета El Deber.

Аньес находилась в доме своих родственников в городе Тринидад, когда за ней пришли сотрудники правоохранительных органов и устроили обыск. Экс-президента обнаружили в ящике, расположенном под кроватью.

Ее задержали в рамках расследования дела о государственном перевороте и доставили в Ла-Пас, где она должна дать показания. Также задержаны бывший министр юстиции Альваро Коимбра и экс-министр энергетики Родриго Гусман. Кроме того, прокуратура выдала ордера на задержание трех бывших членов правительства Аньес и экс-командующих армией, ВМС и ВВС. Против них выдвинуты обвинения в «терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре».

О задержании Аньес сообщил ранее, 13 марта, министр внутренних дел Эдуардо дель Кастильо. «Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции», — написал он в Twitter.