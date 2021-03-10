Массовые беспорядки в Бельгии: 11 полицейских получили ранения

Массовые беспорядки, переросшие в столкновения с полицией и погромы, произошли в субботу вечером в Льеже. Как сообщил телеканал RTBF, в общей сложности в них приняли участие порядка 300 молодых людей, объединенных в мобильные группы.

Беспорядки начались после акции протеста местных сторонников движения Black Lives Matter против "полицейского насилия", причиной которой послужил произошедший накануне арест полицией женщины конголезского происхождения по обвинению в подстрекательстве к мятежу и сопротивлению полиции.

Мероприятие быстро переросло в столкновения с полицией. Протестующие разгромили McDonald’s на площади Сент-Ламберт в центре города и припаркованные около него машины, разбили несколько остановок транспорта. После короткой стычки с полицией погромщики смогли оттеснить силы правопорядка, а затем небольшими группами рассыпались по центру города, громя магазины и автомобили. Они также разбили часть окон в центральном комиссариате полиции и мэрии Льежа.

Лишь через полтора часа, когда в центр города прибыли подкрепления спецназа федеральной полиции, ситуацию удалось взять под контроль. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. В ходе столкновений ранения получили 11 полицейских, задержаны несколько десятков человек.

Городские власти сообщили, что погромы носили организованный характер, у их участников было холодное оружие, некоторые были экипированы спортивными щитками для защиты рук и ног.