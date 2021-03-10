Захарова о "грязной кампании" Запада против вакцины "Спутник V"

"Мы говорим о том, что очевидно уже, много месяцев идет кампания против нашей вакцины", - сказала она в эфире "Соловьев Live" в YouTube.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что уже много месяцев на Западе идет кампания против российской вакцины от коронавируса, передает РИА Новости.

Ранее высокопоставленный источник в Кремле заявил журналистам, что, по данным российских спецслужб, США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V".

"Хребтину этой информационной гидре переломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или производство у себя на территории, но это не означает, что эта грязная информационная кампания, она завершена, она не завершена", - указала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ рассказала, что "мы сделали соответствующие приглашения (вакцинироваться), основываясь на наших обязательствах по Венской конвенции, дипломатической практике". Речь идет об иностранных дипломатах и иностранных корреспондентах.

"По этим двум категориям активнейшими образом идет вакцинация", - сообщила она.

Захарова также рассказала, что дуайен дипкорпуса в РФ посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглы направил благодарственное письмо от корпуса на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, где "отметил соответствующий жест Москвы, как он был исполнен, на каком высоком уровне".