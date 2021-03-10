Туркменистан ратифицировал историческое соглашение с Азербайджаном

Азербайджано-туркменский Меморандум о взаимопонимании по месторождению «Достлуг» был ратифицирован сегодня в Меджлисе Туркменистана.

Соответствующее постановление «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» в Каспийском море» было принято на специальном заседании туркменского парламента, пишет Turkmenportal.

Напомним, что Меморандум, разрешивший споры по месторождению, был подписан 21 января 2021 года. Тогда же оно получило общее название «Достлуг», что означает «Дружба». Запасы месторождения оцениваются в 50 млн т нефти.