Япония ввела дополнительные ограничения на Олимпийские игры

Власти Японии ввели дополнительные ограничения на предстоящие Олимпийские игры. Речь идет о сокращении количества людей в группах сопровождения зарубежных лидеров на мероприятии. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

Так, представителей посольств призвали ограничить численность членов групп сопровождения глав государства до 11 человек, а министров — до четырех.

Ранее организаторы Олимпийских игр в Токио решили запретить иностранным болельщикам посещать соревнования. Мера призвана предотвратить распространение в Японии коронавируса. Уточняется, что решение не окончательное и вердикт будет вынесен в течение месяца. 3 февраля сообщалось, что во время Олимпиады в Токио болельщикам запретят кричать и петь. Спортсменов разрешено будет поддерживать только аплодисментами.

В ноябре 2020 года было названо условие для посещения болельщиками Олимпиады в Токио. Уточнялось, что на трибуны можно будет попасть только со справкой о пройденной вакцинации от коронавируса.