Генсек ООН обратил внимание на задержание экс-президента Боливии

Генсек ООН Антониу Гутерриш в контексте задержания экс-президента Боливии Жанин Аньес указал на необходимость прозрачного судопроизводства. Об этом сообщает ТАСС.

«Из-за последних юридических действий против бывших государственных чиновников и властей в Боливии генеральный секретарь напоминает о необходимости сохранения гарантий надлежащих правовых процедур и полной прозрачности всех судопроизводств», — говорится в сообщении.

Ранее бывшего президента Боливии Жанин Аньес арестовали по обвинению в терроризме, измене и преступном сговоре.