Ильгар Гусейнов, отдел информации 10:54

Власти Армении активно обсуждают вопрос сокращения военного бюджета. За последнее время было проведено уже два обсуждения: одно в правительстве, другое – в Минобороны. Об этом пишет армянское издание 168․am. Отмечается, что речь идет о десятках миллиардов, заинтересованные лица - вице-премьер Тигран Авинян, вице-премьер Мгер Григорян, руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян. Тигран Авинян даже заметил представителям Минобороны: «Все равно вы проиграли. Зачем вам такой бюджет?».

По сведениям издания, в Минобороны есть претензии и разногласия по поводу сокращения военного бюджета, которые, по сути, не учтены и не будут приняты во внимание. В лучшем случае будет изменение сокращаемой суммы. Если будет, конечно. О каких реформах идет речь в данном случае, можно только догадываться. С другой стороны, предполагается, что реформы будут адаптированы к сокращенному военному бюджету. В результате не исключено, что страна столкнется с сокращением важных звеньев, в то время когда некоторые ее политические круги настроены на реванш – новую Карабахскую войну. В принципе, прав Авинян - зачем раздутый бюджет армии, которой нет. Она не только разбита, но, можно сказать, полностью уничтожена. С другой стороны, именно на восстановление разбитой армии нужно больше средств, чем обычно. Особенно если учесть тот витающий над ереванскими площадями дух реваншизма, который мы наблюдаем весь поствоенный период. Страна четко разделилась на два лагеря – тех, кого поражение во Второй Карабахской войне опустило с заоблачных высот армянских мифических идей на бренную землю, где им надо жить нормальной жизнью. И тех, кого даже это унизительное поражение не привело в нормальное состояние, кто жаждет новой войны с новыми жертвами. Среди первых в основном простой армянский народ, не желающей портить отношения с соседями и погибать за непонятные ему цели. А среди вторых – уверовавшие в своих горе-политиков фанатики, жизнь которых абсолютно не представляет никакой ценности для лидеров. Что коварным и продажным лидерам новые жертвы своих соотечественников, да они в любую минуту готовы послать на смерть тысячи молодых армян для достижения собственных меркантильных интересов, чуждых интересам собственного народа.

И в такой вот ситуации говорить о сокращении военных расходов – затея очень опасная. Возможно, это очередной вброс армянской объединенной оппозиции, направленный на ослабление и без того слабых позиций премьер-министра Никола Пашиняна. В то же время сообщение издания вполне смахивает на правду, которая отражает почти полное отсутствие денег в бюджете страны. И хотя власти Армении пытаются отвлечь внимание своего народа от пустой казны, удается это не всегда. Власти демонстрируют своему народу и внешним силам готовность построить новую атомную станцию, энергетические и транспортные узлы, усилить обороноспособность. Но это, скорее, политические трюки, потому что экономисты прямо и косвенно утверждают обратное. Так, экс-министр финансов Армении Вардан Арамян на днях назвал цель экономического роста в 3,2% для 2021 год очень амбициозной. А в условиях нынешнего управления и недостижимой. А усомниться его в этом заставили оперативные экономические показатели за первый месяц 2021 года, опубликованные Статистической службой накануне. Какую же страшную картину нарисовала статслужба, что человек, знакомый с финансовой кухней страны не понаслышке, ударился в критику властей, которые и спрогнозировали рост экономики в 3,2%? А все просто: год начался с экономического спада, да какого. Экономическая активность за месяц упала на 7,5%. Еще страшнее ситуация в отдельных сферах экономики. В промышленности спад на 10,8%, в торговле -15,1%, в сфере услуг -10,3%. Инфляция уже по итогам первого месяца составляет 4,5%, что в основном связано с падением курса нацвалюты (инфляция предложения). Экспорт упал на 11,3%, импорт – на 20%. А ежемесячная средняя зарплата при таком раскладе упала на 3,8%.