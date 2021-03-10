В России предложили ввести налог на «подозрительно богатых людей»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых людей». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Такое предложение он сделал, комментируя предложение Минтруда ограничить «подозрительно бедным» семьям выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. «Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых". Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия"», — написал он.

С 1 января в России начал действовать закон о налогообложении процентов по вкладам физических лиц свыше одного миллиона рублей. Взимать налог с дохода, полученного в 2021 году, начнут в 2022-м. Проценты с зарплатных счетов не будут облагаться налогом. При этом граждан не обязывают декларировать этот доход, поскольку расчет налога будет происходить автоматически — на основе сведений о суммах выплаченных гражданину процентов.