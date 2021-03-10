Индия второй день подряд фиксирует рекордные показатели по коронавирусу

В Индии за сутки выявили 25 320 случаев коронавируса, что стало очередным рекордом с начала года. Об этом cообщает минздрав страны.

Днем ранее подтвердились 24 882 случая, что также было рекордом с 20 декабря 2020 года, когда заразились 26 624 человека. В то же время за прошедшие 24 часа погиб 161 пациент — это самый большой показатель с конца января.

Всего в Индии заболели 11 359 048, выздоровели 10 989 897, умерли 158 607 человек.