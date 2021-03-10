В Баку будет без осадков

15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, ночью и утром в некоторых местах возможен дождь. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5 градусов тепла, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана тоже в основном без осадков. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, в высокогорных районах – 10-12 градусов мороза, днем – 2-7 градусов тепла.