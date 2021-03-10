Инара Рафикгызы, собкор 12:43

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу 35-летнего жителя Баку Фуада Мустафаева, обвиняемого в подделке официальных документов, мошенничестве и умышленном убийстве. Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло четыре года назад в Апшеронском районе. В дальнейшем в результате поисков пропавшего без вести 55-летнего жителя Хырдалана Али Расулова выяснилось, что он был убит, а его квартира незаконно продана.

Следствие установило, что Фуад Мустафаев с целью присвоения чужого имущества тщательно продумал и осуществил убийство Али Расулова, от которого ушла жена и он жил один. Злоумышленник заранее снял дачу в поселке Пиршаги и в сентябре 2016 года пригласил Расулова отдохнуть там вместе с ним. На даче, предварительно накачав приятеля наркотиками, Фуад нанес ему множество ножевых ранений. Убедившись, что Али умер, он завернул тело в целлофан и закопал во дворе. Но позже, опасаясь, что хозяева дачи могут обнаружить труп, расчленил его и снова закопал останки на пустыре. На суде Фуад Мустафаев отказался признавать себя виновным в содеянном, заявив, что избавил мир от наркомана. «Али жил по соседству с моей сестрой, а я познакомился с ним в 2016 году. Сосед оказался наркоманом – и сам он, и все его дружки сидели на наркотиках и торговали ими. Поэтому жена и бросила его. У меня болела мать, и я снял для нее дачу в Пиршаги. Али не раз напрашивался погостить там у нас. Однажды и поехали туда с ним. Отдыхали, жарили шашлыки. Но наш гость уже был под наркотиком, весь нервный, раздраженный. Особенно он обозлился, когда я спросил, отчего распалась его семья. Наркоман набросился на меня с кулаками. Я пытался успокоить его, но он все не унимался. Защищаясь, я схватил нож, которым мы разделывали мясо, и ударил Али. Через несколько минут он был уже мертв…» - сообщил обвиняемый. Свои дальнейшие действия Мустафаев объяснил тем, что не хотел попасть в тюрьму, потому что один срок уже отсидел, а потому надо было скрыть следы убийства. Однако на следствии он сначала пытался убедить всех, что Али Расулов умер от передозировки наркотиков и только потом стал рассказывать подробности убийства.

«Пришлось выкорчевать в саду несколько кустов, чтобы закопать тело. Кусты потом вновь посадил на месте захоронения. Одежду Али сжег в мангале. Потом, взяв ключи от его дома, отправился туда. Всю его мебель, бытовую технику и вещи продал по бросовым ценам. Квартиру выставил на продажу в интернете», - признался убийца. Через неделю после преступления Фуад вместе матерью вновь посетил дачу. Женщина сказала сыну, что рядом с туалетом грунт приподнялся и в той стороне сильно воняет. Али успокоил мать, объяснив, что это прорвало канализацию. Но та что-то заподозрила, и пришлось признаться в убийстве. Чтобы продать вещи и квартиру Али, преступник сделал себе фальшивое удостоверение личности. Выставив бытовую технику и мебель убитого на продажу на сайте tap.az, Фуад зарегистрировался там как Вугар и покупателям показывал удостоверение личности на имя Мустафаева Вугара Назим оглу. «С дачи надо было съезжать, а чтобы хозяева не обнаружили труп, надо было от него отделаться. Трезвым я это сделать бы не смог и потому принял дозу героина. Выкопав тело, вернул на место кусты и цветы», - рассказал обвиняемый. В качестве потерпевшей на процессе выступила сестра убитого Али Расулова – Севда. По ее словам, брат после выхода из тюрьмы поклялся, что не притронется к наркотикам. Поверив, родственники купили ему квартиру в Хырдалане, обеспечили всем необходимым – мебелью, бытовой техникой, комби и т.д. Однако Али вновь вернулся к наркотикам.