Иран вошел в число ведущих разработчиков газовых турбин

Сегодня Иран может проектировать и производить широкий спектр газовых турбин в соответствии с мировыми стандартами. Об этом, как передает İRNA, сказал исполнительный директор иранской промышленной группы Power Plant Projects Management Company (MAPNA) Аббас Алиабади.

"Сегодня Иран с гордостью заявляет, что он владеет технологией для производства различных видов газовых турбин", - сказал Алиабади, отметив, что газовые турбины используются в самолетах, кораблях и производстве электроэнергии.

Кроме того, он сообщил, что Иран разработал новую модель турбины MGT75, которая повысит энергоснабжение до 60 процентов.