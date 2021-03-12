В мире уже почти 120 миллионов заразившихся коронавирусом

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 119 млн 514 тыс. 479, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 648 тыс. 137, выздоровели около 95 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 29 млн 399 тыс. 980 инфицированных COVID-19, зафиксирован 534 тыс. 291 летальный исход, излечились более 20 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 млн 439 тыс. 558 заболевших, из них умерли 277 тыс. 102 человека, вылечились более 10 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 359 тыс. 48, число скончавшихся - 158 тыс. 607, поправились около 11 млн человек.