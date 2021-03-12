Председатель ОБСЕ летит в Баку
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде 15 марта посетит Азербайджан для встречи с высокопоставленными официальными лицами страны, передает пресс-служба ОБСЕ.
Линде встретится с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и премьер-министром Али Асадовым для обсуждения вопросов, связанных с событиями вокруг Второй карабахской войны. Будут также рассмотрены возможности укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Азербайджаном.
Действующий председатель ОБСЕ также встретится с представителями гражданского общества.