Италия планирует вакцинировать 80% населения

Италия после критики по поводу медленных темпов развертывания кампании по вакцинации от коронавируса в этой особенно пострадавшей стране Европы, заявила, что намерена провести вакцинацию не менее 80% своего населения к концу сентября, сообщает Reuters.

Генерал армии и новый специальный уполномоченный по коронавирусу Франческо Паоло Фиглиуоло обнародовал национальный план по вакцинации 500 000 доз в день, согласно документу кабинета министров.

В Италии выявлен 101 881 смертельный случай с момента возникновения вспышки в стране в феврале 2020 года, что является вторым по величине показателем в Европе после Великобритании и седьмым по величине в мире. На сегодняшний день страна сообщила о 3,2 млн. случаев инфицирования.

Около 1,95 миллиона итальянцев, которые составляют всего лишь 3,8% населения, имеющего право на вакцинацию, получили к настоящему времени две дозы вакцины, что вызвало критику со стороны общественности из-за медленных темпов вакцинации и послужило поводом для назначения Фиглиуоло.