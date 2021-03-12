В Москве число заразившихся COVID-19 превысило 1 млн человек

За последние сутки в Москве выявлено 1905 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее число заразившихся в городе достигло 1 млн 394 человек. Умерли в Москве за последние 24 часа 55 человек. Общее число летальных исходов составило 15 764.

Всего в России за сутки выявили 10 083 заразившихся, с начала пандемии — 4 390 608. Умерли в стране 395, всего — 92 090.

К середине марта 2021 года власти Москвы сняли большинство ограничений, введенных раннее для борьбы с распространением вируса. При этом в городе действует запрет на проведение массовых мероприятий и сохранен масочный режим. Мэр города Сергей Собянин допустил, что эти ограничения будут действовать и после весны.