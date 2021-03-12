Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 15:18

Безусловно, можно было бы оставить без внимания дилетантскую экспертную выкладку в российской газете «Аргументы и Факты». И не только потому, что слава печатного слова этого издания померкла вместе с бессмертным Старковым. Влияние этого пожелтевшего вместе с обанкротившимся «Промсвязькапиталом» - владельцем постстарковского издания, ушло на дно российского общественного мнения. Статья некоего Шарковского, апеллирующего оценкой экспертов вышедшей в тираж прокочаряновской фронды, вводит в заблуждение российского читателя, если, конечно, этот читатель успел ознакомиться с попыткой извратить сложившуюся ситуацию на Южном Кавказе в забытой малотиражке.

«АиФ» предвещает новую войну между Арменией и Азербайджаном, предупреждая о намерении официального Баку отвоевать историческую азербайджанскую область – Зангезур, переданную большевиками Армении после установления советской власти. Единственное, в чем автор прав, так это в своем умозаключении относительно исторической принадлежности Зангезура, который почему-то армяне назвали Сюником. Армяне, снова перебирая рукописи Страбона и Полибия, вспомнили дохристианскую эру эпохи великого Рима. Обратились к истории какого-то мифического царства с провинцией Сюник. Такая же идентичная историко-мифологическая привязка, как и с Арцахом. Однако Азербайджан в противоположность Армении никогда не выступал за пересмотр советских границ. Сложилось, как сложилось. Президент и правительство неоднократно выражали свою официальную позицию: Азербайджан и Армения должны обоюдно признать государства в международно признанных границах, определенных в советский период и при вступлении в ООН. У Азербайджана императив международного права. У Армении примат Страбона. Это и явилось причиной двух кровавых межгосударственных и межэтнических войн. Хотя последняя карабахская война завершилась полнейшим разгромом и унизительным поражением Армении, о чем заявляют как власть предержащие, так и горстка армянской реваншистской оппозиции. Президент Армении открыто признал, что к новой войне страна не готова. О крахе армянской армии заявил и весь генералитет, который по сей день настаивает на отставке правительства Пашиняна. И, по всей видимости, чтобы проверить боевые возможности остатков регулярной армии в Армении, объявили о проведении военных учений - точнее, смотра войск, в которые будут вовлечены жалкие вымолотки, оставшиеся после капитуляции – всего 7500 военнослужащих и 100 единиц бронетехники. Проведение военных учений в Армении совпало с ежегодными традиционными совместными учениями азербайджанской и турецкой армий, в которых участвуют мотострелковая пехота, артиллерия, танки и авиация.

И вот армянская пропаганда вкупе с диаспорой решили воспользоваться информационным поводом для нового ажиотажа в мире: нависла новая угроза над древней многострадальной страной! В миг армянский национальный комитет Америки (ANCA) обратился к президенту США Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой предотвратить весьма вероятную азербайджано-турецкую агрессию против Армении, пишет «АиФ». «Азербайджан и Турция готовят нападение на Сюник. «Армения станет целью следующей атаки», - информирует Армянский национальный комитет Америки (ANCA) через свою страницу в Twitter. Эксперты отмечают, что разведывательный самолёт Боинг ВВС Турции уже долгое время совершает полеты близ армянских границ. Haqqin.az недавно писал о новом витке активизации армянской диаспоры и лоббистских групп в Конгрессе, выступивших с инициативой принятия парламентской резолюции по итогам второй карабахской войны. Последовала вторая инициатива. Белый Дом, Госдеп и Конгресс пытаются запугать опасностью новой войны. Невероятно – запугивают не только из Вашингтона, но и из Москвы. А интересно – знают ли в Конгрессе и Белом Доме, что вассальная часть армянского истеблишмента подняла новую волну, к тому же с помощью американцев лишь для того, чтобы ввести новый контингент российских войск в Армению? При этом «АиФ», расписывая о планах Баку по «аннексии Сюника», ссылаются на заявление президента Ильхама Алиева на пресс-конференции в Баку. Точнее на следующую цитату азербайджанского главы государства: «через Зангезур должен пройти новый транспортный коридор по исторической территории Азербайджана, который станет связующим звеном между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой и Турцией». Позвольте, но прокладка транспортного коридора через Зангезур или Сюник, является неукоснительным требованием Трехстороннего соглашения президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении в рамках деблокирования и восстановления всех транспортных коридоров и границ. Во многом из-за достижения соглашения по восстановлению коммуникаций, Азербайджан и согласился на реанимацию так называемого Лачинского коридора, который связывает нагорную часть Карабаха с Арменией. То есть, армянская диаспора в США в унисон с пророссийской кочаряновской фрондой в Армении интерпретируют исполнение важнейшего пункта мирного соглашения, как попытку аннексии Азербайджаном своей исторической области. И это безапелляционное наглое по своей форме и беспочвенное по содержанию обвинение Шарковский вместе со своими шептунами в Москве выставляют в качестве угрозы безопасности Армении. Как же предотвратить «нависшую» над многострадальной страной угрозу? Выход, как всегда, в представлении армянского национального самосознания один – ввод нового контингента российских войск. Высадка в Сюнике нового контингента российской регулярной армии, по мнению Манвела Аракеляна – представителя армянской оппозиции, - это единственное решение онтологических (!!! – слово-то какое) проблем армянского народа. Стоит все же Аракеляну покопаться в онтологии исторического поражения, ведь нищенское бытие – определяет вассальное и порабощенное сознание. О какой войне может идти речь, если у одной из сторон конфликта не осталось вооруженных сил? И зачем Азербайджану вводить свои войска в Зангезур, если сам официальный Баку буквально настаивает на признании территориальной целостности. Азербайджан готов признать целостность Армении хоть завтра, но готов ли Ереван признать Азербайджан? – вот в чем вопрос!