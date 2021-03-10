На пресс-конференции в четверг он пообещал внести изменения именно под этим углом зрения в Кодекс по вопросам семьи и опекунства.

Польша в последний год привлекает внимание европейских политиков по разным вопросам — внутреннего законодательства, закона о запрете абортов, маршей ЛГБТ-сообщества. Сейчас на повестке дня консервативного правительства очередной шаг в противостоянии «радужным» силам и отстаивании традиционных ценностей. Министр юстиции Збигнев Жёбро хочет формального запрета гомосексуальным парам усыновлять детей.

Министр объяснил это тем, что естественной средой для развития и воспитания детей является семья, а согласно польской конституции — добавил министр, - супружеский союз — это отношения между мужчиной и женщиной.

Противники этого шага тоже не дремлют. Так некая Цецилия Якубяк из «Кампании против гомофобии» считает, что изменения, предлагаемые министром юстиции, не случайно представлены именно сейчас. По ее мнению, это ответ на резолюцию, принятую Европарламентом, в которой указывается, что «Европейский союз является зоной свободы для ЛГБТ».

Она утверждает: «Министр Жёбро, по нашему мнению, хотел отвести внимание общественного мнения и меди от того, что произошло в Брюсселе. Существенно то, что резолюция возникла в ответ на то, что в последние два года делается в Польше, то есть — растущие как грибы, «зоны свободные от ЛГБТ». Так заявила Якубяк в интервью на радио TOK FM.

В свою очередь, радиоведущий напомнил, что представители лагеря власти подчеркивают, что в Польше нет ни одной зоны, свободной от ЛГБТ, а как недавно утверждал другой, бывший министр Витольд Ващиковски, «зоны, свободные от ЛГБТ и дискриминация, в Польше, словно йети — их никто не видел».

Ц. Якубяк признала, что власти принимают такой подход, и что есть такая аббревиатура и есть муниципалитеты, которые принимают свои локальные решения против ЛГБТ или вводят в некоторых самоуправлениях так называемые карты семьи, которые фактически равны дискриминации.

Она уверена, что министр Жёбро не выдержал давления со стороны властей Евросоюза. Но, мол, он печется не о благе для малолетних членов общества, а делает очередной шаг к тому, «чтобы инфицировать общество гомофобией и реализовать видение правящей партии, согласно которому для людей ЛГБТ в стране места нет».

Активистка в передаче утверждала, что в Польше есть так называемые «радужные семьи» и их не так мало. По данным ученых и исследователей из Варшавского университета, на которые ссылается Якубяк, в семьях, где два отца или две матери воспитывают детей, их около 50 тысяч.

Защитница ЛГБТ считает, что однажды дети и такие их родители получат бумагу от некой персоны из мира политики, в тексте которого подобная семья будет названа неважной, ненужной, она не будет защищена государством, а наоборот, по ее мнению, «заклеймена».

Правда, активистка не знает деталей нового законодательного акта, чтобы понимать его значение для «радужных семей». Потому ей трудно предвидеть последствия закона для однополых усыновителей.

Активистка убеждена, что Жёбро хочет обосновать действия усыновительных инстанций, которые позволят рассматривать вопросы психосексуальной ориентации потенциальных усыновителей.

Ц. Якубяк высказала предположение, что особы, заинтересованные в усыновлении должны будут «давать показания перед семейным судом под угрозой уголовной ответственности».

Она считает это способом запугивания ЛГБТ-сообщества со стороны государства.

Проблема взаимоотношений ЛГБТ-сообщества и государства, а также большинства населения по-прежнему стоит не только в Польше, но и в других странах пост-коммунистического пространства.

Если геи и лесбиянки проводят активные «марши гордости», машут радужными флагами, громко требуя равноправия, часто эпатируют жителей крупных городов, то государственные структуры и политики в странах Восточной Европы пока еще твердо отстаивают традиционные ценности — одним из последних их бастионов является семья, в которой есть мужчина и женщина.