Двигатели J58 и раньше обеспечивали разгон авиамашины модели SR-71 до скорости свыше 3,5 тысячи километров в час. При этом надо помнить, что этот самолет был создан на рубеже 50-60-х годов прошлого века.

Авиастроительная фирма Pratt&Whitney, которая спроектировала и создала мощные поточные двигатели для самого быстрого в мире до сих пор серийно выпускаемого самолета, решила усовершенствовать его двигатели, чтобы они могли помогать воздушному кораблю развивать сверхзвуковую скорость.

Тема беспилотников, актуализировавшаяся в ходе победоносной Второй Карабах ской войны, все еще долго не будет сходить с повестки дня оборонных ведомств разных стран. Но есть необычный прорыв в этой специфической нише сферы самолетостроения.

Но фирма уже заявила, что из конструкции можно выжать куда больше. Инженеры Pratt&Whitney уверяют, что речь идет о скоростях свыше 6 тысяч километров в час!

Новый двигатель J58 будет сконструирован на основе современных материалов и оснащен прогрессивными системами охлаждения, ведь, как говорится, все же мы живем в конце 20-х годов XXI века.

Проект ведут специалисты компании Lockheed Martin в тесном сотрудничестве с инженерами из Агентства передовых исследовательских проектов оборонной отрасли (DARPA).

В отличие от SR-71, новая машина будет беспилотной, что значительно обеспечит безопасность ее полета во время выполнения опасных заданий.

Что очень важно, этот супербыстрый дрон, наследник SR-71 Blackbird, будет к тому же невидим для радаров, благодаря использованию в его создании новейшей версии технологии stelth (невидимка — пер. ред.).

Шеф агентства, называемого в кулуарах Lockheed Martin еще Skunk Works, некоторое время назад выдал информацию, что тестыирование двигателя проводилось в интервале между 2013 и 2017 годами в сотрудничестве с Aerojet Rocketdyne. А Lockheed Martin начал работы над новым самолетом еще 9 лет тому назад. Это стало возможным, потому что один из крупнейших оборонных концернов мира, уже обладает технологией создания тягового устройства, сочетающего в себе возможности турбореактивного, поточного и пульсационного двигателя.

Lockheed Martin и Pratt&Whitney не единственные, кто работает над поточными двигателями нового поколения. Недавно другой концерн Northrop Grumman решил усовершенствовать такое устройство с мыслью о сверхзвуковых самолетах. Так сообщает о новом прорыве в области авиастроения geekweek.pl.

Само собой разумеется, что главным заказчиком нового многоцелевого беспилотника, который создает многолетний партнер Пентагона - Lockheed Martin, будут Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки.