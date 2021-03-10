Спартак Гасанов, отдел информации 17:34

Борьба с коронавирусом и связанный с ней глобальный процесс вакцинации продолжают оставаться в центре внимания мировых СМИ. Известную роль в этом играют многочисленные скандалы, связанные со срывом поставок вакцин тех или иных производителей в отдельные страны. В то же время другие страны получают вакцины без очереди. 12 марта официальные лица ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) сообщили,что на днях Грузия посредством системы COVAX получит первую партию из 43 200 доз вакцины AstraZeneca/Oxford, произведенной AstraZeneca-SKBio (Республика Корея). Эта партия, как сообщают грузинские СМИ, уже прибыла в международный аэропорт Тбилиси 13 марта.

По официальной информации, правительство распределит вакцины по всем районам страны в выходные дни, а начало вакцинации запланировано на 15 марта. Вакцинирование будет проведено в рамках определенных правительством приоритетных групп. В первую очередь будут вакцинированы медицинские работники. 43 200 доз будут полностью использованы для первой дозы. Это решение было принято на основании информации о том, что следующая поставка 86 400 доз состоится в апреле, а рекомендуемый интервал между инъекциями составляет от 8 до 12 недель. В ближайшие недели Грузия получит 129 600 доз от AstraZeneca. Недавно к ЮНИСЕФ обратились с просьбой поддержать правительство в закупке вакцины Pfizer-BioNTech, поставка которой ожидается в конце марта. "Сегодня исторический день для Грузии, поскольку мы ожидаем прибытия первой партии вакцин против COVID-19. ЮНИСЕФ вместе с другими партнерами, такими как ВОЗ и GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation - Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации), рады поддержать правительство Грузии в закупке вакцины против COVID-19. Иммунизация находящихся на переднем фронте медицинских работников и уязвимых групп позволит постепенно вернуться к нормальной жизни. Дети серьезно пострадали от пандемии, и мы очень надеемся, что вакцинация будет способствовать безопасному и полному доступу к необходимым им услугам. В то же время мы должны продолжать соблюдать профилактические меры, такие как мытье рук, физическое дистанцирование и использование масок", - сказала заместитель представителя ЮНИСЕФ Эми Клэнси. Как можно заметить, в информации отмечается, что поставки осуществляются через платформу COVAX. Эта платформа, объединившая свыше 190 государств, должна была выступить в роли механизма, созданного для ускорения поиска эффективных вакцин для всех стран и обеспечения справедливого доступа к вакцинам COVID-19 во всем мире. Работой COVAX совместно руководят Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Всемирная организация здравоохранения. Цель программы - ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19, а также обеспечение их справедливого и сбалансированного распределения среди всех стран мира. На первом этапе предусматривалась вакцинация 20 процентов населения стран-участниц проекта.

Как известно, Азербайджан стал одной из первых стран, присоединившихся к платформе COVAX в прошлом году. Однако, как уже писал haqqin.az, 3 марта Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана выступило со специальным заявлением, в котором сообщило о срывах поставок вакцин по линии COVAX в Азербайджан. "Обещание предоставить Азербайджану соответствующую вакцину в рамках инициативы COVAX не выполнено по настоящее время. В поступившем на днях от COVAX письме вновь было подтверждено, что в ближайшем будущем они не смогут предоставить Азербайджану соответствующие вакцины", - говорится в заявлении. Подобное отношение вызывает по меньшей мере недоумение. Почему некоторые страны, подавшие заявку позже нашей страны, получают вакцину раньше? Да, согласно заявлениям ВОЗ, распространенному на днях, в Азербайджан все-таки будет доставлено 432 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Однако сделано это будет лишь в течение последующих 180 дней. По информации Кабинета министров Азербайджана, на основании соглашения о поставке лекарственных средств от 18 сентября 2020 года (!), подписанного между Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана и GAVI ALLIANCE, в течение 180 дней в Азербайджан должно быть доставлено 432 тысячи доз вакцины от COVID-19 шведской компании AztraZeneca. А поставки в соседнюю Грузию уже начались. И буквально завтра начнется вакцинация.