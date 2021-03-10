Тысячи протестующих требуют отставки министра экономики Грузии

Акция протеста, собравшая многотысячную толпу, завершилась в Кутаиси, на центральной площади участники требовали прекратить строительство ГЭС и отправить в отставку главу министерства экономики Грузии Натию Турнава, сообщает в воскресенье телекомпания "Рустави 2".

"Наше главное требование – отменить постановление правительства, которое предусматривает передачу долины Риони иностранному инвестору. Второе требование – расторгнуть договор с компанией "Энка". В-третьих, все документы, выданные с 2015 года, должны быть аннулированы, и, наконец, министр экономики Натия Турнава должна уйти в отставку", – заявил организатор мероприятия Варлам Голетиани в ходе выступления.

Он обратил внимание и на то, что часть пришедших планирует ночевать на центральной площади города в установленных палатках.