Задержан популярный блогер Мехман Гусейнов

Популярный блогер Мехман Гусейнов вместе с активистом оппозиционного движения NİDA Ульви Гасанли были задержаны в поселке Новханы. Как сообщает агентство Turan, ближе к вечеру задержанные были отпущены.

«Мы вели в поселке Новханы расследование в связи с одним чиновником. Когда мы возвращались нас остановила полиция. Потом нас привезли в Апшеронское районное управление полиции. Там начали нам задавать разные вопросы. У меня дрон и сказали, что будут расследовать вопрос. Через некоторое время нам привезли к станции метро «Гянджлик» и там отпустили», - сказал агентству Мехман Гусейнов.