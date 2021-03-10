«Нефтчи» громит соперника и вновь поднимается на 1-е место в Премьер-лиге

Один из лидеров чемпионата «Нефтчи» разгромил на «Баксель Арене» «Сабаил» – 4:0. Уже на 5-й минуте Намик Алескеров открыл счет в матче. Остальные три гола были забиты в течение десяти минут во втором тайме. На 65-й минуте Стивен Монроз сделал счет 2:0. Спустя четыре минуты Юсуф Лаваль забил третий гол. А точку в игре поставил Мерт Челик, отличившийся на 75-й минуте.

«Нефтчи» и «Карабах» вновь имеют равное количество очков – по 42. «Нефтчи» занимает 1-е место благодаря двум победам в очных встречах.

В другом матче дня в Габале местная команда принимала занимающую 3-е место «Зиря». На 23-й минуте Винко Медиморец вывел хозяев вперед. Однако спустя шесть минут «Габала» осталась в меньшинстве из-за удаления Мераба Гигаури. Всю оставшуюся часть матча хозяева были вынуждены обороняться, отвечая редкими контратаками. В итоге «Зиря» все-таки сравняла счет, отыгравшись на 3-й добавленной минуте. Отличился Факундо Меливило.

«Зиря» сохранила отрыв в 4 очка от 4-го места, а «Габала» по-прежнему отстает на 3 очка от этой самой 4-й позиции, которая, вполне вероятно, может дать путевку в еврокубки.

Напомним, вчера в двух первых матчах 20-го тура «Карабах» обыграл «Сабах» со счетом 2:0, а «Сумгаит» и «Кешля» сыграли вничью 2:2.

Турнирное положение

1. «Нефтчи» - 42 очка (20 матчей)

2. «Карабах» - 42 (20)

3. «Зиря» - 30 (20)

4. «Сумгаит» - 26 (20)

5. «Габала» - 23 (20)

6. «Сабаил» - 18 (20)

7. «Кешля» - 17 (20)

8. «Сабах» - 16 (20).