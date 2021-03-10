Протесты в Гааге: полиция применила водометы

Полиция применила водометы для разгона демонстрации в центре Гааги против ограничительных мер правительства по борьбе с коронавирусом, передает нидерландская вещательная корпорация (NOS).

Демонстрация против политики голландского правительства по ограничительным мерам в борьбе с коронавирусом и против вакцинации началась в центре Гааги в воскресенье. На акцию вышли более 200 человек, что превышает допустимое число участников. Кроме того, как передает вещательная корпорация, митингующие не соблюдали дистанцию.

Правоохранители обратились к собравшимся с требованием разойтись по домам, однако толпа не повиновалась. Тогда полиция применила водометы.