Названы критические недостатки британских танков

Британский танк «Челленджер-2» имеет ряд критических недостатков, устранить которые в рамках существующей платформы невозможно. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский, сообщает РИА Новости в воскресенье, 14 марта.

Он, в частности, указал на устаревшее штатное нарезное орудие калибра 120 миллиметров, недостаточно эффективное для стрельбы по сильнозащищенным целям, которое проигрывает большинству иностранных аналогов. «Фактически оно малоэффективно против большинства современных танков во фронтальной проекции, где они имеют максимальную защиту», — уточнил эксперт.

Также он указал на проблему низкой скорострельности, особенно при движении по пересеченной местности, из-за использования в «Челленджере-2» раздельно-картузного заряжания и отдельных запальных трубок, воспламеняющих метательный заряд, что сильно усложняет работу заряжающего.

Еще одним недостатком британской машины является устаревшая система управления огнем, в которой, в частности, нет обычного для современных танков автомата сопровождения цели. «На всех наших современных машинах есть автомат сопровождения. А СУО Т-14 "Армата" не только автоматически сопровождает цели, он может их сам искать и идентифицировать без участия экипажа», — указал Мураховский.