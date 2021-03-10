Азербайджанские каратисты завоевали 4 медали в Стамбуле

В Стамбуле завершился турнир из серии Каратэ 1 Премьер-лига, в котором участвовали и азербайджанские спортсмены.

Наша команда завоевала четыре медали – серебро и три бронзы. Фирдовси Фарзалиев (60 кг) на пути к финалу победил соперников из Казахстана, Турции, Албании и Северной Македонии. Но в решающем поединке уступил турку Эраю Самдану и довольствовался серебром.

Ирина Зарецкая (68 кг) и Асиман Гурбанлы (свыше 84 кг) завоевали бронзу. Зарецкая победила соперниц из Словакии и Украины, но в полуфинале оказалась слабее итальянки. В поединке за бронзу наша спортсменка победила бельгийку Незрин Бугрин и заняла 3-е место.

Асиман Гурбанлы одолел каратистов из Турции и Кюрасао, но уступил представителю Украины. В бою за бронзу Асиман оказался сильнее Херолинда Нишевчи из Косово.

Еще одну бронзу Азербайджан завоевал в командном ката (комплексные упражнения). Ровшан Алиев, Турал Балджанлы, Исмаил Гулиев в решающем противостоянии победили турецкую команду.

Легенда азербайджанского и мирового каратэ Рафаэль Агаев (75 кг) после побед над соперниками из Хорватии и Турции в четвертьфинале уступил другому турецкому каратисту Эрману Эльтемуру и завершил выступление.

Всего в Стамбуле выступили около 600 спортсменов из 72 стран.

Также стоит отметить, что на днях в Польше прошел международный турнир по каратэ, победителем которого стал азербайджанский мастер ката Неда Резаи. Он оказался сильнее 11 соперников и завоевал золото в турнире с участием более 500 каратистов.