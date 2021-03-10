Дмитрий Рой, отдел международной информации и политики 20:14

Известный британский журналист, корреспондент британского издания The Telegraph Джеймс Стюарт принял участие на пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева. После пресс-конференции Дж.Стюарт направился в путешествие по Азербайджану, подготовив интереснейший репортаж о нашей стране. Представляем вашему вниманию перевод статьи «Азербайджан: Очаровательная страна, которую вы никогда не думали посетить» - «Добро пожаловать в «Дубай на Каспийском море». Перевод подготовлен отделом международной информации и политики haqqin.az. Фотографии принадлежат изданию The Telegraph.

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Глубоко в горах на северо-востоке Азербайджана я обсуждаю Ноя с пожилым сельским жителем. Закутанная в головной платок и шерстяную шапку Малаксима, грозная старушка лет 80-ти (она не уверена точно) с обветренным лицом, похожим на орех, набирает родниковую воду в серебряный чайник. Я спрашиваю об одной легенде о том, что жители Хыналыга являются прямыми потомками Ноя. Неужели оригинальный моряк из Библии бросил якорь на этих плоских вершинах? «Ной?» - говорит Малаксима. Она смеется. «Покажи мне, где океан? Ной даже не мусульманин». Хотя в Хыналыге не хватает от каждой твари по паре, от трубкозубов до зебр, он немного похож на ветхозаветные земли. В начале одной из самых отдаленных долин Азербайджана деревня извивается над горным отрогом над дном долины. В тишине можно услышать внизу журчание реки. В окружающих горах, горят огни природного газа, как божественное предзнаменование. До ислама, даже до того, как евреи написали о Ное, азербайджанцы были зороастрийцами, огнепоклонниками, согласно Плинию Старшему, открывшими магию. Старые привычки умирают с трудом. Любимым названием Азербайджана остается «Страна огней». «В любом случае, - продолжает Малаксима,- все знают, что эту деревню основал ангел. Его звали Наби. Он был послан Аллахом построить мечеть в долине. Может, он пришел вместе с Ноем, я не знаю. Но это правда. Клянусь хлебом». «Хлебом?» - спрашиваю я. «Конечно. Он старше Корана», - рассуждает она. В мозаике народов, составляющих Кавказ, наименее доступной и наиболее интересной страной является Азербайджан. В то время как Грузия находится на пороге туристической сверхизвестности, а авиакомпания Ryanair открыла прямые рейсы из Италии в Армению в январе 2020 года, Азербайджан остается неизведанным краем. Столица Баку разукрасила себя на нефтяные деньги, окружив историческое ядро эго-архитектурой в стремлении стать Дубаем на Каспийском море. Но жизнь в сельском Азербайджане продолжается так же, как и на протяжении веков: почитание хлеба, ритуальное чаепитие, уход за овцами. Шеки находится у подножия Кавказских гор, в пяти часах езды к западу от Баку. Звучит ужасно после долгого перелета, пока вы не увидите цену на бензин (40 пенсов за литр) и пейзаж. За столицей пустыня резко обрывается, и вы проезжаете мимо лесистых холмов и виноградников, а местные парни ритмично косят поля. Напоминает давно исчезнувший Прованс, если бы в Провансе когда-либо были самовары и советские грузовики на обочинах дорог. Они распевают песни с тех пор, как в 1991 году Азербайджан сбежал из медвежьих объятий России.

В июле 2019 года Шеки получил статус всемирного наследия за свое «материальное наследие Шелкового пути». В прохладном водном саду старого караван-сарая я сижу под аркадой, где когда-то торговцы обменивали изделия из металла, керамики и шелка. Во Дворце Шекинских ханов я осматриваю комнаты с персидскими коврами, декоративным слиянием Ближнего Востока, Индии и Китая, геометрического ислама и живописного Запада. Столкновение культур продолжается в кафе рядом с рынком. Хозяин улыбается мне, сверкая золотыми зубами, а затем перечисляет блюда дня: среднеазиатские овечьи почки, русский борщ, восточные пельмени душбара, и все это в сопровождении водянистого овечьего йогурта, подаваемого в стакане. Местный деликатес - османская пахлава из сладких грецких орехов. Скажем так, в Шеки много стоматологов. Чтобы сменить обстановку, я иду пешком три мили до деревни Киш. По мере того, как Шеки остается позади, его место занимает лес, кое-где усеянный бывшими дачами. Для российской элиты Азербайджан был советским графством, местом, где можно подышать горным воздухом и насладиться простой деревенской жизни. Киш - настоящее село, с петушками, расхаживающими по мощеным улочкам. На главной площади стоит бюст Тура Хейердала. В Азербайджана есть своего рода культ норвежского путешественника. Он профинансировал восстановление церкви первого века в селе Киш, старейшей в стране. Чтобы понять, почему, нужно узнать о его любимой теории об Азербайджане как родине скандинавов. Они ушли на запад, когда прибыли римляне, посчитал он, цитируя исландскую сагу, в которой родина Одина описывается как «Асер» к востоку от Черного моря, и петроглифы, такие как корабли викингов в Гобустане, в 40 милях от Баку. Азербайджанцы, кажется, счастливы потакать этой идее. В церкви служитель показывает мне мощи. «Видите? - спрашивает он, указывая на склеп. - Они гиганты». Это так, хотя скелеты бронзового века размером более 6 футов 6 дюймов (2 метра) кажутся крупными даже для протоскандинавов. На протяжении всего моего пребывания в Шеки люди упоминают Кубинский район. Около границы с Россией на северо-востоке этот район считается отсталым даже по азербайджанским меркам. Горное место, которое было почти изолированным до строительства дороги в 2006 году, где традиционная культура все еще процветает в овцеводческих деревнях. Говорили, что это красиво, уединенно, завораживающе. Я возвращаюсь в Баку и направляюсь на север. За городом Куба, в такси, которое ведет небрежный золотозубый шофер - мой водитель отказывается рисковать своей новой машиной на местных дорогах - я поднимаюсь вверх по сужающейся долине мимо новых гостевых домов и медленных коров. Дорога поворачивает через овраг, ныряя под выступы, и выходит на широкое плато, изрезанное каньонами, как будто Бог сошел с ума с помощью кирки.

Через час мы подъезжаем к Хыналыг, самой высокогорной деревне в Европе (7645 футов), нагроможденной над мелкой рекой, как тесьма веревки. Когда мы приходим, мальчик проезжает галопом на лошади, одеяло вместо седла, малыш цепляется за его талию. Современная эпоха вторглась вместе с новой дорогой, но Хыналыг беспокойно витает вне XXI века. Уплотненный навоз и сено сжигаются в качестве топлива. Большая часть воды поступает из источника - хамам оказывается деревенским душем (единственным) в чьем-то подвале, а туалеты - глубокими ямами, запах которых можно почуять издалека. Здесь есть магазин по продаже чая и проволоки, школа, две мечети и атмосфера постоянства, которую можно приобрести только через 5000 лет существования. 2000 жителей разводят овец, говорят на уникальном языке и живут в квадратных каменных домах, пригнувшимся к земле от непогоды. Я остановился в комнате Рауфа и его жены Джунаты: четыре комнаты с грубыми стенами и место для овец внизу - бюджетный способ перекусить холодным горным воздухом, если вы не против запаха аммиака. В месте, которое кажется неподвластным времени, рассказы кружатся, как облака, над окружающими вершинами. В 1988 году в пещере заснул пастух, пасший овец. Бабаали Бабаалиев рассказал, что проснулся, увидев огромного волосатого гуманоида, смотрящего на него. Понятно, что он уже никогда не был прежним. Я хочу в это верить. Если Азербайджан смог вместить Ноя, ангелов и викингов, почему бы не заблудившегося йети? Билал, 16-летний сын моих хозяев, не особо верит в это. «Но в горах есть медведи, - сказал он. - Волки тоже: их можно услышать ночью». Он водит меня на прогулку по деревне. Все, что угодно, лишь бы избежать разговоров с родителями - они в ярости, что он бросил школу. «Чем бы я занимался в бакинском колледже? - спрашивает он. - Я пастух. Я знаю только овец и горы». Кажется, есть вещи и похуже. Останавливаемся на террасе. Несколько крестьян в помятых костюмах застенчиво ухмыляются и неловко шаркают. Они направляют мой взгляд через долину на Шахдаг - Королевскую гору, стоящую между пиками. Позолоченная на закате, она сияет, как корона.