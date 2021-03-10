Джеймс Стюарт задал вопрос Ильхаму Алиеву, а потом поехал искать Ноя в Азербайджане они о нас

Дмитрий Рой, отдел международной информации и политики

Известный британский журналист, корреспондент британского издания The Telegraph Джеймс Стюарт принял участие на пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева.

После пресс-конференции Дж.Стюарт направился в путешествие по Азербайджану, подготовив интереснейший репортаж о нашей стране. Представляем вашему вниманию перевод статьи «Азербайджан: Очаровательная страна, которую вы никогда не думали посетить» - «Добро пожаловать в «Дубай на Каспийском море». Перевод подготовлен отделом международной информации и политики haqqin.az. Фотографии принадлежат изданию The Telegraph.

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Авторитетный The Telegraph назвал Баку Дубаем на Каспийском море

Глубоко в горах на северо-востоке Азербайджана я обсуждаю Ноя с пожилым сельским жителем. Закутанная в головной платок и шерстяную шапку Малаксима, грозная старушка лет 80-ти (она не уверена точно) с обветренным лицом, похожим на орех, набирает родниковую воду в серебряный чайник. Я спрашиваю об одной легенде о том, что жители Хыналыга являются прямыми потомками Ноя. Неужели оригинальный моряк из Библии бросил якорь на этих плоских вершинах?

«Ной?» - говорит Малаксима. Она смеется. «Покажи мне, где океан? Ной даже не мусульманин».

Хотя в Хыналыге не хватает от каждой твари по паре, от трубкозубов до зебр, он немного похож на ветхозаветные земли. В начале одной из самых отдаленных долин Азербайджана деревня извивается над горным отрогом над дном долины. В тишине можно услышать внизу журчание реки. В окружающих горах, горят огни природного газа, как божественное предзнаменование. До ислама, даже до того, как евреи написали о Ное, азербайджанцы были зороастрийцами, огнепоклонниками, согласно Плинию Старшему,

открывшими магию.

Старые привычки умирают с трудом. Любимым названием Азербайджана остается «Страна огней».

«В любом случае, - продолжает Малаксима,- все знают, что эту деревню основал ангел. Его звали Наби. Он был послан Аллахом построить мечеть в долине. Может, он пришел вместе с Ноем, я не знаю. Но это правда. Клянусь хлебом».

«Хлебом?» - спрашиваю я.

«Конечно. Он старше Корана», - рассуждает она.

В мозаике народов, составляющих Кавказ, наименее доступной и наиболее интересной страной является Азербайджан. В то время как Грузия находится на пороге туристической сверхизвестности, а авиакомпания Ryanair открыла прямые рейсы из Италии в Армению в январе 2020 года, Азербайджан остается неизведанным краем.

Столица Баку разукрасила себя на нефтяные деньги, окружив историческое ядро эго-архитектурой в стремлении стать Дубаем на Каспийском море. Но жизнь в сельском Азербайджане продолжается так же, как и на протяжении веков: почитание хлеба, ритуальное чаепитие, уход за овцами.

Шеки находится у подножия Кавказских гор, в пяти часах езды к западу от Баку. Звучит ужасно после долгого перелета, пока вы не увидите цену на бензин (40 пенсов за литр) и пейзаж. За столицей пустыня резко обрывается, и вы проезжаете мимо лесистых холмов и виноградников, а местные парни ритмично косят поля. Напоминает давно исчезнувший Прованс, если бы в Провансе когда-либо были самовары и советские грузовики на обочинах дорог. Они распевают песни с тех пор, как в 1991 году Азербайджан сбежал из медвежьих объятий России.

Стюарта очаровала не только водка "Царь", но и азербайджанский чай

В июле 2019 года Шеки получил статус всемирного наследия за свое «материальное наследие Шелкового пути». В прохладном водном саду старого караван-сарая я сижу под аркадой, где когда-то торговцы обменивали изделия из металла, керамики и шелка. Во Дворце Шекинских ханов я осматриваю комнаты с персидскими коврами, декоративным слиянием Ближнего Востока, Индии и Китая, геометрического ислама и живописного Запада.

Столкновение культур продолжается в кафе рядом с рынком.

Хозяин улыбается мне, сверкая золотыми зубами, а затем перечисляет блюда дня: среднеазиатские овечьи почки, русский борщ, восточные пельмени душбара, и все это в сопровождении водянистого овечьего йогурта, подаваемого в стакане. Местный деликатес - османская пахлава из сладких грецких орехов. Скажем так, в Шеки много стоматологов.

Чтобы сменить обстановку, я иду пешком три мили до деревни Киш. По мере того, как Шеки остается позади, его место занимает лес, кое-где усеянный бывшими дачами. Для российской элиты Азербайджан был советским графством, местом, где можно подышать горным воздухом и насладиться простой деревенской жизни.

Киш - настоящее село, с петушками, расхаживающими по мощеным улочкам. На главной площади стоит бюст Тура Хейердала. В Азербайджана есть своего рода культ норвежского путешественника. Он профинансировал восстановление церкви первого века в селе Киш, старейшей в стране. Чтобы понять, почему, нужно узнать о его любимой теории об Азербайджане как родине скандинавов. Они ушли на запад, когда прибыли римляне, посчитал он, цитируя исландскую сагу, в которой родина Одина описывается как «Асер» к востоку от Черного моря, и петроглифы, такие как корабли викингов в Гобустане, в 40 милях от Баку.

Азербайджанцы, кажется, счастливы потакать этой идее. В церкви служитель показывает мне мощи.

«Видите? - спрашивает он, указывая на склеп. - Они гиганты». Это так, хотя скелеты бронзового века размером более 6 футов 6 дюймов (2 метра) кажутся крупными даже для протоскандинавов.

На протяжении всего моего пребывания в Шеки люди упоминают Кубинский район. Около границы с Россией на северо-востоке этот район считается отсталым даже по азербайджанским меркам. Горное место, которое было почти изолированным до строительства дороги в 2006 году, где традиционная культура все еще процветает в овцеводческих деревнях. Говорили, что это красиво, уединенно, завораживающе.

Я возвращаюсь в Баку и направляюсь на север. За городом Куба, в такси, которое ведет небрежный золотозубый шофер - мой водитель отказывается рисковать своей новой машиной на местных дорогах - я поднимаюсь вверх по сужающейся долине мимо новых гостевых домов и медленных коров. Дорога поворачивает через овраг, ныряя под выступы, и выходит на широкое плато, изрезанное каньонами, как будто Бог сошел с ума с помощью кирки.

Известный британец бросил взгляд на красоту Баку и устремился в районы Азербайджана
Британец встретил самобытность Азербайджана

Через час мы подъезжаем к Хыналыг, самой высокогорной деревне в Европе (7645 футов), нагроможденной над мелкой рекой, как тесьма веревки. Когда мы приходим, мальчик проезжает галопом на лошади, одеяло вместо седла, малыш цепляется за его талию.

Современная эпоха вторглась вместе с новой дорогой, но Хыналыг беспокойно витает вне XXI века. Уплотненный навоз и сено сжигаются в качестве топлива. Большая часть воды поступает из источника - хамам оказывается деревенским душем (единственным) в чьем-то подвале, а туалеты - глубокими ямами, запах которых можно почуять издалека.

Здесь есть магазин по продаже чая и проволоки, школа, две мечети и атмосфера постоянства, которую можно приобрести только через 5000 лет существования. 2000 жителей разводят овец, говорят на уникальном языке и живут в квадратных каменных домах, пригнувшимся к земле от непогоды. Я остановился в комнате Рауфа и его жены Джунаты: четыре комнаты с грубыми стенами и место для овец внизу - бюджетный способ перекусить холодным горным воздухом, если вы не против запаха аммиака.

В месте, которое кажется неподвластным времени, рассказы кружатся, как облака, над окружающими вершинами. В 1988 году в пещере заснул пастух, пасший овец. Бабаали Бабаалиев рассказал, что проснулся, увидев огромного волосатого гуманоида, смотрящего на него. Понятно, что он уже никогда не был прежним.

Я хочу в это верить. Если Азербайджан смог вместить Ноя, ангелов и викингов, почему бы не заблудившегося йети? Билал, 16-летний сын моих хозяев, не особо верит в это. «Но в горах есть медведи, - сказал он. - Волки тоже: их можно услышать ночью». Он водит меня на прогулку по деревне. Все, что угодно, лишь бы избежать разговоров с родителями - они в ярости, что он бросил школу.

«Чем бы я занимался в бакинском колледже? - спрашивает он. - Я пастух. Я знаю только овец и горы».

Кажется, есть вещи и похуже. Останавливаемся на террасе. Несколько крестьян в помятых костюмах застенчиво ухмыляются и неловко шаркают. Они направляют мой взгляд через долину на Шахдаг - Королевскую гору, стоящую между пиками. Позолоченная на закате, она сияет, как корона.

Хыналыг беспокойно витает вне XXI века

На следующий день иду гулять. Старая грунтовая дорога цепляется за склоны, возвышающиеся над дном долины. Я провожу день в этом диком месте, проносясь сквозь лютики и колокольчики, наблюдая, как галки летают по огромному небу, и машу пастухам, которые идут за своими овцами.

Когда я захожу в село Калайхудат, через несколько часов меня приглашает мужчина на чай из горного тимьяна. Он рассказывает мне о крепости кубинских ханов, которые контролировали этот древний торговый путь, и о храме огня, недавно восстановленном в национальном парке Шахдаг. Судя по всему, пастухи используют его для приготовления чая.

Тем не менее возможны перемены. Правительство Азербайджана заинтересовано в пропаганде Хыналыга. У него есть планы превратить мой пешеходный маршрут в туристический. Другой проект - создание самой длинной в мире канатной дороги от Хыналыга до горнолыжного курорта Габала.

Это тот момент, когда вы ожидаете, что я осужу оба проекта. Но я не буду этого делать. Откровенно говоря, жизнь в этих глухих деревнях достаточно тяжелая. Если жителям нужна дорога, и она поддерживает их будущее, удачи им.

Ночью, после обеда из козлятины и рюмки водки «Царь», Рауф мечтает об автобусных турах из Саудовской Аравии и новых отелях. Он заставляет звучать это так же фантастично, как рассказы о снежных людях или Ное, бросающем якорь на ближайшей вершине.

«Отличные новости, не так ли?» - говорит он.

«Нет, - отвечаю я. - Ужасные».

Наступает короткое молчание, затем мы оба начинаем смеяться.

Я до сих пор не уверен, кто прав. Но на вашем месте я бы поехал туда как можно быстрее…