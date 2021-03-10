Убившего азербайджанца армянина экстрадировали в Армению

Арман Аракелян, приговоренный в России к 18 годам лишения свободы за убийство азербайджанца, был экстрадирован в Армению, где и будет отбывать оставшийся срок. Об этом сообщает издание «Грапарак» со ссылкой на адвоката Артура Дашяна, который занимается вопросом экстрадиции Аракеляна с 2017 года.

Арман Аракелян был приговорен к 18 годам лишения свободы, шесть из которых уже отбыл в мурманской колонии. По делу проходили также Ашот Орбелян и Гайк Тадевосян. Как следует из материалов дела, в ночь на 14 сентября 2015 года между ними и убитым произошел конфликт.

Ссора в ресторане, который принадлежал Аракеляну, (на Сетевой улице в Пушкине) закончилась дракой, а затем и убийством азербайджанца.