Пожар в Баку: есть погибший

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в одноэтажном частном доме в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Как сообщает МЧС, на место происшествия были привлечены подразделения Государственной противопожарной службы. По предварительной информации, при разведке места пожара было обнаружено тело одного человека, которое затем было передано в соответствующие органы. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.