30 футболистов сборной Азербайджана, которые сыграют с Португалией, Катаром и Сербией

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи объявил состав национальной команды на ближайшие матчи с Португалией, Катаром и Сербией.

Подготовка к этим играм начнется 15 марта.

В сборную приглашены следующие 30 футболистов:

вратари – Эмиль Балаев («Карабах»), Шахрудин Магомедалиев («Карабах»), Мехти Джаннетов («Сумгаит»);

полевые игроки – Антон Кривоцук, Эмин Махмудов, Намик Алескеров (все - «Нефтчи»), Эльвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов, Гара Гараев, Турал Байрамов, Исмаил Ибрагимли, Махир Эмрели (все - «Карабах»), Сертар Ташкын («Зиря»), Амин Сейдиев, Тамкин Халилзаде, Бахлул Мустафазаде, Алексей Исаев, Джошгун Диниев, Рамиль Шейдаев (все - «Сабах»), Шахрияр Алиев, Азер Салахлы (оба - «Кешля»), Теллур Муталлимов, Эльвин Бадалов, Рагим Садыхов, Хаял Наджафов, Вугар Мустафаев, Али Гурбани (все - «Сумгаит»), Анатолий Нуриев («Минай», Украина), Амиль Юнанов («Сабаил»).

Важно отметить, что в составе нет капитана команды Максима Медведева. Как сообщает сайт АФФА, защитник «Карабаха» обратился к Джанни Де Бьязи, попросив по личным причинам не вызывать его в сборную. Итальянский специалист положительно ответил на просьбу Медведева.

24 марта сборная Азербайджана сыграет в итальянском Турине против Португалии. Это будет старт в отборочном турнире чемпионата мира-2022. 27 марта в венгерском Дебрецене мы сыграем с Катаром, который приглашен в нашу отборочную группу на внеконкурсной основе для более плодотворной подготовки к домашнему ЧМ. И, наконец, 30 марта Азербайджан примет в Баку сборную Сербии. Напомним, также в нашу группу попали Ирландия и Люксембург.