Председатель ОБСЕ на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде, сообщает «АзерТАдж».