Председатель ОБСЕ на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде, сообщает «АзерТАдж».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде, сообщает «АзерТАдж».
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