Почему капитан сборной Азербайджана Максим Медведев отказался играть против Португалии и Сербии

Сборной Азербайджана на сложнейшие отборочные матчи против Португалии и Сербии придется выйти без своего капитана Максима Медведева.

Объявляя состав сборной, официальный сайт АФФА сообщил, что Медведев попросил главного тренера Джанни Де Бьязи не вызывать его в сборную по личным причинам. Итальянский специалист положительно ответил на просьбу Максима, хотя понятно, что его отсутствие сильно ослабит команду, учитывая большой опыт защитника.

Как удалось узнать haqqin.az, обращаясь к главному тренеру сборной, капитан заявил, что у него болен ребенок и именно поэтому попросил не приглашать его в национальную команду.

Также стоит отметить, что вчера Максим провел полный матч за «Карабах», в котором его команда обыграла «Сабах» (2:0).

24 марта сборная Азербайджана сыграет в итальянском Турине против Португалии. Это будет старт в отборочном турнире чемпионата мира-2022. 27 марта в венгерском Дебрецене мы сыграем в полутоварищеском матче с Катаром, который приглашен в нашу отборочную группу на внеконкурсной основе для более плодотворной подготовки к домашнему ЧМ. И, наконец, 30 марта Азербайджан в рамках очередного отборочного примет в Баку сборную Сербии.