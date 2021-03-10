Демократы и республиканцы раскритиковали решение Пентагона

Представители демократов и республиканцев раскритиковали недавнее решение Пентагона оставить войска Национальной гвардии в комплексе Капитолия еще на два месяца. Об этом сообщает Business Insider.

Данное решение вызывало недовольство среди законодателей обеих партий, отмечает Business Insider. По данным новостного сайта, они задаются вопросом, зачем необходимо дальнейшее сильное военное присутствие, и требуют более подробной информации от полиции Капитолия, которая еще никак не прокомментировала ситуацию.

Так, лидеры комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил обеих партий в четверг, 11 марта, призвали к сокращению численности бойцов Нацгвардии, заявив, что они «глубоко обеспокоены» мерами, которые все еще действуют. «Мы не можем игнорировать финансовые затраты, связанные с этим длительным развертыванием, и мы не можем закрывать глаза на то, какое влияние оно вскоре окажет на общую готовность Национальной гвардии», — сказали представители и Республиканской партии США Майк Роджерс и Демократической партии США Адам Смит в совместном заявлении.