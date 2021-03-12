Кардиологи назвали сигнализирующие о начале инфаркта симптомы

Российские кардиологи назвали четыре симптома, которые сигнализируют о начале инфаркта миокарда. Об этом пишет «Пятый канал».

Согласно статистике, в 13 процентах случаев острый инфаркт миокарда заканчивается смертью, поэтому важно знать симптомы заболевания, чтобы вовремя распознать его и получить своевременную медицинскую помощь.

По словам медиков, признаками инфаркта могут быть сильная боль за грудной клеткой в области сердца, которая иногда может отдавать в левую руку или нижнюю челюсть, удушье, головокружение и «страх перерастающий в панику».

Инфаркт миокарда — одна из самых опасных форм ишемии сердца. Состояние обусловлено относительным либо абсолютным недостатком кровоснабжения определенной части миокарда.