Во второй день онлайн-турнира по быстрым шахматам Magnus Carlsen Invitational азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов сыграли крайне неудачно.

После первого дня соревнований оба набрали по 3 очка и занимали соответственно 4-е и 6-е места. К сожалению, сегодня Раджабов набрал лишь 1,5 очка, а Мамедъяров, потерпев четыре поражения в пяти поединках, и вовсе довольствовался только одним очком. Теперь у Теймура 4,5 очка, у Шахрияра – 4. Оба занимают места вне первой восьмерки - соответственно 11-е и 12-е - и пока не попадают в плей-офф.

Шахрияр Мамедъяров, который вчера стартовал с победы над Левоном Ароняном, сегодня в первых трех партиях потерпел три подряд поражения. Он проиграл иранцу Алирезе Фирузджа, выступающему под флагом ФИДЕ, чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену и испанцу Давиду Антону Гихарро. В 9-м туре Шахрияр чуть выправил свое положение, обыграв шведа Нильса Гранделиуса. А в заключительном туре сегодняшнего дня вновь проиграл – на этот раз голландцу Анишу Гири.

Теймур Раджабов начал второй игровой день с ничьи с американцем Хикару Накамурой. Затем была ничья с голландцем Йорденом ван Форрестом, после чего последовали два поражения – от француза Максима Вашье-Ляграва и Алирезы Фирузджи. В 10-м же туре Теймур разошелся миром с Магнусом Карлсеном.

Лидирует после 10 туров Гири, у которого 8 очков. В понедельник будут сыграны еще пять туров, и предварительная стадия на этом завершится. Азербайджанским шахматистам нужно играть гораздо лучше, если они хотят продолжить борьбу в четвертьфинале.

Напомним, Magnus Carlsen Invitational – это четвертый турнир в серии Champions Chess Tour, организованной Магнусом Карлсеном. Теймур Раджабов участвовал во всех предыдущих турнирах. Второе соревнование он выиграл, уверенно обыграв в финале Ароняна, а в третьем турнире занял 3-е место. Шахрияр Мамедъяров впервые получил приглашение поиграть в «Чемпионском туре».

Призовой фонд нынешнего турнира – 220 тысяч долларов. Победитель получит 60 тысяч.