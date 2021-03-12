«Мы армянские националисты, мы против России и США», - сказал один из участников акции в беседе с американским журналистом.

Американский журналист-фрилансер Патрик Ланкастер подготовил репортаж об очередном шествии членов националистической и террористической организации «Сасна Црер» в центре Еревана.

Другой участник акции заявил, что они являются сторонниками Запада и выступают лишь против «Фашизма Кремля».

Премьер-министра Никола Пашиняна участники акции назвали предателем, отметив, что хотят видеть премьер-министром Армении лидера «Сасна Црер» Жирайра Сафиляна.

Опрошенные журналистом участники акции также считают, что Россия оккупировала Армению и не помогла армянам в карабахской войне.

«Нам не нужна такая помощь, это оккупация. Мы хотим Европу, Запад и цивилизацию. Вы представляете, история Армении насчитывает более трех тысяч лет», - восклицает еще один участник митинга.