Нефть дорожает на статистике из Китая

Мировые цены на нефть в понедельник утром уверенно растут на оптимизме инвесторов вокруг восстановления экономики и улучшения спроса на топливо, усилившегося после выхода макростатистики по КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на настоящее время цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,72%, до 69,72 доллара США, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,84%, до 66,16 доллара США за баррель.

Инвесторы с оптимизмом смотрят на восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Так, участники торгов обратили внимание на новые экономические данные из Китая, который является вторым по величине потребителем нефти в мире.

Промышленное производство КНР в феврале в годовом выражении выросло на 35,1% после роста на 7,3% месяцем ранее. Рост превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших увеличение показателя на 30%. В то же время рост розничных продаж в КНР в феврале составил до 33,78% в годовом выражении после снижения на 4,78% в январе.