На Пекин обрушилась сильная песчаная буря

Согласно сооющению центра, концентрация мелких твердых частиц PM 10 в центральных районах города превысила 8000 микрограмм на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограмм/кубометр, передает ТАСС.

PM 10 представляют собой твердые мелкие частицы диаметром менее 10 мкм.

Песчаная буря привела к пробкам на дорогах, видимость в городе не превышает 1 тыс. метров. В связи с пылевой бурей власти Пекина объявили желтый уровень опасности, рекомендовали отменить мероприятия на открытом воздухе, а также без крайней необходимости не выходить на улицу.

Согласно прогнозам метеорологов, буря продлится до утра вторника. Помимо Пекина она также затронет другие северные районы Китая, в частности автономный район Внутренняя Монголия, Тяньцзинь, провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Ганьсу, Шэньси, Шаньси и Хэбэй.

Специалисты пытаются разобраться в источниках пылевых бурь, при этом часть из них отстаивает естественные причины – сильные ветры, приносящие массы мельчайшего песка. Но некоторые экологи считают, что пылевые бури усилились из-за многочисленных заброшенных шахт в пустынных и полупустынных районах Внутренней Монголии, а также ввиду неконтролируемой вырубки деревьев на севере страны в 60-70-х годах прошлого века.