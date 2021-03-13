Мэр Нью-Йорка: город потерял в пандемию больше людей, чем в двух войнах

Число жертв пандемии коронавирусной инфекции в Нью-Йорке превысило количество жителей города, погибших во Второй мировой войне, конфликте во Вьетнаме, в результате урагана «Сэнди» и во время терактов 11 сентября 2001 года, заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

«Сегодня это число (умерших от COVID-19) составляет более 30 тыс. ...Это больше, чем количество нью-йоркцев, погибших во Вторую мировую войну, во Вьетнаме, во время урагана «Сэнди» и 11 сентября 2001 года вместе взятых», — сказал де Блазио, которого цитирует РБК.



По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии коронавирусом заразились 29,4 млн человек, по этому показателю страна находится на первом месте в мире. Скончались от COVID-19 в Соединенных Штатах 534 880 человек.