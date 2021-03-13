Партия Меркель терпит поражение на выборах в Германии

Партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) теряет голоса по сравнению с результатами предыдущих выборов, свидетельствуют данные экзит-полов, проведенных для телеканалов ARD и ZDF группами социологических исследований Infratest Dimap и Forschungsgruppe Wahlen.

Выборы в это воскресенье проходили в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц, это первые региональные выборы в этом году в преддверии осенних парламентских. Специалисты уже называют результаты и ХДС, и остальных партий историческими - правящая консервативная партия в Рейнланд-Пфальце, как ожидается, получит поражение, а "Зеленые" в Баден-Вюртемберге - победу.

ХДС набирает лишь четверть голосов в юго-восточных землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. Традиционно их жители активно голосовали за партию Меркель, хотя последние годы этими регионами управляли коалиции во главе с представителями зеленых и социал-демократов соответственно. Нынешние главы этих земель, вероятнее всего, останутся на своих местах, передает BBC.

Если результаты опросов подтвердятся, то для партии Меркель они станут историческим сигналом - результатов хуже в обеих землях христианские демократы еще не получали.