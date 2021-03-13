На большинстве основных улиц и проспектов Баку наблюдается плотное движение транспорта. Об этом сообщило Бакинское транспортное агентство.

Согласно сообщению, на дорогах также возникли трудности с движением автобусов по регулярным и экспресс-линиям.

Пробки наблюдаются на следующих дорогах: проспект Бабека в направлении проспекта Гейдара Алиева; Московский проспект в направлении города; улица Аббасгулу ага Бакиханова в направлении посольства Турции; проспект Кара Караева в обоих направлениях; улица Микаила Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева; проспект Зия Буниятова в обоих направлениях; улица Абдулвахаба Саламзаде в направлении проспекта Зии Буниятова.