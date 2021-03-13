Отдел информации 09:59

Российское издание «Армейский стандарт» опубликовало обширную статью под заголовком «Уроки Карабаха», в которой проводится анализ 44-дневных боевых действий в Нагорном Карабахе. Издание входит в медиагруппу «Звезда», приближенную к Минобороны России. Haqqin.az приводит наиболее интересные выдержки из этой статьи.

В статье, в частности, говорится, что войска карабахских сепаратистов и Армении не имели боевого опыта современной войны. Хотя возможности приобрести его были. Группа армянских саперов действует на территории Сирии. Однако армянские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях. Теоретически армянский контингент в Сирии мог бы быть существенно увеличен, а его бойцы и офицеры получили бы боевой опыт. Но этого не произошло. В то же время отмечается, что успеха в начале 1990-х годов армянским силам удалось добиться исключительно благодаря кадрам, пришедшим из Советской армии. Многие полевые командиры имели опыт Афганской войны и умело его применяли. Во время второй карабахской войны на линии боевого соприкосновения командование отдельными подразделениями автоматически возлагалось на ветеранов прошлой войны — как на самых опытных. Эти люди во многом мыслили реалиями прошлой войны, что часто приводило к печальным последствиям. Согласно официальным данным Министерства обороны Армении, подавляющее большинство потерь пришлось на бойцов 2001-2003 годов рождения. Также не менее 5% погибших — бойцы 1970 года рождения и старше. У Азербайджана основные потери пришлись на солдат 2001-2002 годов рождения, однако не менее 30% погибших — бойцы 25–27 лет, то есть молодые солдаты с опытом службы 3–5 лет. Показательно, что погибшие в возрасте от 50 лет и старше составляют менее десятой доли процента от всех потерь. В целом армянские войска отличались сочетанием «старый и малый» — то есть солдаты призывной службы плюс добровольцы и офицеры советской школы.

Издание отмечает, что наиболее яркие ошибки были допущены на стадии планирования обороны. Позиции и окопы не были оборудованы «лисьими норами» — земляными укрытиями на одного человека, где боец может укрыться в течение нескольких секунд. За несколько недель боев армянские войска не предпринимали попыток замаскировать военную технику от возможных атак с воздуха. Главный урок войны в Карабахе — очередное подтверждение того, что тактика войны эпохи глобального противостояния СССР и США остается в прошлом. Образно говоря, воюющие автоматом против беспилотника превращаются в рыцарей против огнестрельного оружия. Однако успех беспилотных технологий не стоит считать абсолютным. В статье также говорится, что победа азербайджанских войск стала возможной благодаря сочетанию ряда факторов, каждый из которых одинаково важен. Это прежде всего использование современных технологий в сочетании с проверенной тактикой их применения. На протяжении последних десяти лет Азербайджан последовательно реализовывал программу модернизации вооруженных сил, а также закупал необходимую военную технику и снаряжение.

По мнению российского издания, победа Азербайджанской армии стала также результатом армянских просчетов. С июля 2020 года, когда произошли боестолкновения на границе Армении и Азербайджана, почти не были предприняты меры для укрепления линии обороны и оснащения ее современными средствами. «Налицо упущения в системе военного управления. Многие армянские добровольцы заявляют, что никакой системы отправки в зону конфликта попросту не существовало: люди добирались до фронта самостоятельно и часто оставались ненужными никому из местного военного руководства. Рассказывают, что в Карабах из России были готовы приехать армяне-ветераны армии и силовых структур. Однако вместо них на фронте оказались плохо обученные солдаты срочной службы и старики. Как показывает опыт войны в Ливии, где местным силам удалось уничтожить не менее 20 турецких беспилотников, эта техника не является непобедимым «супероружием». Однако оно может таким стать, если против него не принимать никаких мер защиты.