«Армейский стандарт» России недоумевает: «Почему в Ливии сбивали «Байрактары», а в Карабахе нет?» эксперты Минобороны России об армянском провале
Российское издание «Армейский стандарт» опубликовало обширную статью под заголовком «Уроки Карабаха», в которой проводится анализ 44-дневных боевых действий в Нагорном Карабахе. Издание входит в медиагруппу «Звезда», приближенную к Минобороны России. Haqqin.az приводит наиболее интересные выдержки из этой статьи.
В статье, в частности, говорится, что войска карабахских сепаратистов и Армении не имели боевого опыта современной войны. Хотя возможности приобрести его были. Группа армянских саперов действует на территории Сирии. Однако армянские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях. Теоретически армянский контингент в Сирии мог бы быть существенно увеличен, а его бойцы и офицеры получили бы боевой опыт. Но этого не произошло.
В то же время отмечается, что успеха в начале 1990-х годов армянским силам удалось добиться исключительно благодаря кадрам, пришедшим из Советской армии. Многие полевые командиры имели опыт Афганской войны и умело его применяли. Во время второй карабахской войны на линии боевого соприкосновения командование отдельными подразделениями автоматически возлагалось на ветеранов прошлой войны — как на самых опытных. Эти люди во многом мыслили реалиями прошлой войны, что часто приводило к печальным последствиям.
Согласно официальным данным Министерства обороны Армении, подавляющее большинство потерь пришлось на бойцов 2001-2003 годов рождения. Также не менее 5% погибших — бойцы 1970 года рождения и старше. У Азербайджана основные потери пришлись на солдат 2001-2002 годов рождения, однако не менее 30% погибших — бойцы 25–27 лет, то есть молодые солдаты с опытом службы 3–5 лет. Показательно, что погибшие в возрасте от 50 лет и старше составляют менее десятой доли процента от всех потерь. В целом армянские войска отличались сочетанием «старый и малый» — то есть солдаты призывной службы плюс добровольцы и офицеры советской школы.
Издание отмечает, что наиболее яркие ошибки были допущены на стадии планирования обороны. Позиции и окопы не были оборудованы «лисьими норами» — земляными укрытиями на одного человека, где боец может укрыться в течение нескольких секунд. За несколько недель боев армянские войска не предпринимали попыток замаскировать военную технику от возможных атак с воздуха.
Главный урок войны в Карабахе — очередное подтверждение того, что тактика войны эпохи глобального противостояния СССР и США остается в прошлом. Образно говоря, воюющие автоматом против беспилотника превращаются в рыцарей против огнестрельного оружия. Однако успех беспилотных технологий не стоит считать абсолютным.
В статье также говорится, что победа азербайджанских войск стала возможной благодаря сочетанию ряда факторов, каждый из которых одинаково важен. Это прежде всего использование современных технологий в сочетании с проверенной тактикой их применения. На протяжении последних десяти лет Азербайджан последовательно реализовывал программу модернизации вооруженных сил, а также закупал необходимую военную технику и снаряжение.
По мнению российского издания, победа Азербайджанской армии стала также результатом армянских просчетов. С июля 2020 года, когда произошли боестолкновения на границе Армении и Азербайджана, почти не были предприняты меры для укрепления линии обороны и оснащения ее современными средствами.
«Налицо упущения в системе военного управления. Многие армянские добровольцы заявляют, что никакой системы отправки в зону конфликта попросту не существовало: люди добирались до фронта самостоятельно и часто оставались ненужными никому из местного военного руководства. Рассказывают, что в Карабах из России были готовы приехать армяне-ветераны армии и силовых структур. Однако вместо них на фронте оказались плохо обученные солдаты срочной службы и старики. Как показывает опыт войны в Ливии, где местным силам удалось уничтожить не менее 20 турецких беспилотников, эта техника не является непобедимым «супероружием». Однако оно может таким стать, если против него не принимать никаких мер защиты.
По данным портала LostArmour, за 44 дня конфликта армянские войска потеряли 28 танков, 26 гусеничных бронемашин и тягачей, 11 зенитных ракетных комплексов «Оса», 13 гаубиц Д-30 калибра 122 мм, десять 122-мм самоходных орудий «Гвоздика», 17 гаубиц Д-20 калибра 152 мм, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня «Град». Также они потеряли большое количество автомобильного транспорта, грузовых машин и строительной техники.
Потери Азербайджана в военной технике предварительно оцениваются в 13 танков, 18 единиц легкой бронетехники, одну реактивную систему залпового огня, 15 беспилотных летательных аппаратов всех моделей и некоторое количество легкой бронетехники.
Были случаи, когда армянские бойцы погибали целыми взводами из-за отсутствия банального инструктажа о том, как надлежит вести себя в условиях активности авиации противника. Небольшие подразделения становились легкой добычей дронов.
Уроки войны в Карабахе показательны. В военных действиях все большее значение придается технологиям. Классическая оборонительная стратегия с применением большого количества бронетехники не приносит результата. А вот древний военный постулат по-прежнему актуален: победа любит подготовленных», - говорится в статье.