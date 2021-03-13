Как сообщалось ранее, согласно плану боевой подготовки на 2021 год, Азербайджанская армия приступила сегодня к оперативно-тактическим учениям.

Согласно сообщению Минобороны, руководство оперативно-тактических учений, а также привлеченные к учениям личный состав и специальная техника Азербайджанской армии отправились в район учений. На маршрутах следования колонн, которые будут сопровождаться как с земли, так и с воздуха, организована комендантская служба.

Учения продлятся до 18 марта.