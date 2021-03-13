В Монголии бушует песчаная буря: шесть погибших, десятки пропавших без вести

Шесть человек погибли, еще более 80 пропали без вести из-за песчаной бури в Монголии. Об этом 15 марта сообщает телеканал CGTN со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Согласно сообщению, среди погибших — пять пастухов и один ребенок. Также получена информация о 548 пропавших без вести. Уже обнаружены 467 человек, в настоящее время спасатели ведут поиски 81 человека.

По данным телеканала, в некоторых районах на западе Монголии в результате песчаной бури отмечаются масштабные отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что песчаная буря обрушилась на Пекин. Из-за бури на дорогах Пекина образовались пробки, видимость в городе не превышает 1000 м. Власти объявили желтый уровень опасности в черте города. Жителям не рекомендуются проводить мероприятия на открытом воздухе, а также покидать помещения без крайней необходимости.