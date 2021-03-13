Мехмана Гусейнова задержали за дроны

Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало задержание блогера Мехмана Гусейнова.

Согласно сообщению ведомства, поступила оперативная информация о том, что Мехман Гусейнов завез в страну дрон, для использования которого требуется специальное разрешение.

«Блогер был задержан вчера с целью проверки этой информации. В ходе проверки у него был обнаружен и изъят дрон. В настоящее время нет никакой информации о том, что Мехман Гусейнов проводил снимки, использовав этот аппарат», - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что М.Гусейнов уже освобожден.