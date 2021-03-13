Узбекистан выразил готовность передать Киргизии местность Ункур-Тоо (по-узбекски — Унгартепа), которая была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья. Как передает 24.kg , в свою очередь киргизская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана. Об этом сообщила, комментируя итоги поездки киргизского президента Садыра Жапарова в Узбекистан, его пресс-секретарь Галина Байтерек.

Отныне, отметила Байтерек, жители анклава смогут свободно передвигаться через госграницу, а остальные спорные вопросы, в частности делимитации границы, будет решать спецкомиссия, которая уже не единожды проводила заседания со своими узбекскими коллегами.

Указывая на значимость передачи Ункур-Тоо Бишкеку, киргизский политолог Марс Сариев заявил haqqin.az, что в прошлом эта спорная территория чуть не привела к войне между Узбекистаном и Киргизией.

Местность Ункур-Тоо представляет собой горный массив площадью в 45 га, на котором с советских времен работает радиорелейная станция для ретрансляции радиотелевещания, а обеспечения телефонной связью с Ошской областью Киргизии.

«В советское время, - отметил Сариев, - граница между Узбекской и Киргизской ССР была практически номинальной, и Бишкек считал данную территорию своей. Однако после обретения независимости возникли спорные приграничные зоны на той и другой стороне. В сентябре 2006 года по киргизским городам прокатилась волна протеста в связи с сообщениями о том, что на заседании киргизско-узбекской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации территория была признана узбекской. В протоколе этого заседания гора Ункур-Тоо названа по-узбекски - Унгартепа и оказалась «находящийся на территории Республики Узбекистан», и тогдашний президент Киргизии поддержал это решение», - рассказал политолог.

Вопрос спорной территории вновь был поднят через 10 лет, после прихода к власти в Киргизии Алмазбека Атамбаева. В ответ узбекские силовики высадили на Ункур-Тоо десант, который задержал и вывез в приграничный узбекский город граждан Киргизии, работавших на радиорелейной станции. На спорной территории закрепились узбекские военные и бронетехника.