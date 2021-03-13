Узбекистан и Кыргызстан уладили свой «карабахский» конфликт наши подробности
Узбекистан выразил готовность передать Киргизии местность Ункур-Тоо (по-узбекски — Унгартепа), которая была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья. Как передает 24.kg, в свою очередь киргизская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана. Об этом сообщила, комментируя итоги поездки киргизского президента Садыра Жапарова в Узбекистан, его пресс-секретарь Галина Байтерек.
Отныне, отметила Байтерек, жители анклава смогут свободно передвигаться через госграницу, а остальные спорные вопросы, в частности делимитации границы, будет решать спецкомиссия, которая уже не единожды проводила заседания со своими узбекскими коллегами.
Указывая на значимость передачи Ункур-Тоо Бишкеку, киргизский политолог Марс Сариев заявил haqqin.az, что в прошлом эта спорная территория чуть не привела к войне между Узбекистаном и Киргизией.
Местность Ункур-Тоо представляет собой горный массив площадью в 45 га, на котором с советских времен работает радиорелейная станция для ретрансляции радиотелевещания, а обеспечения телефонной связью с Ошской областью Киргизии.
«В советское время, - отметил Сариев, - граница между Узбекской и Киргизской ССР была практически номинальной, и Бишкек считал данную территорию своей. Однако после обретения независимости возникли спорные приграничные зоны на той и другой стороне. В сентябре 2006 года по киргизским городам прокатилась волна протеста в связи с сообщениями о том, что на заседании киргизско-узбекской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации территория была признана узбекской. В протоколе этого заседания гора Ункур-Тоо названа по-узбекски - Унгартепа и оказалась «находящийся на территории Республики Узбекистан», и тогдашний президент Киргизии поддержал это решение», - рассказал политолог.
Вопрос спорной территории вновь был поднят через 10 лет, после прихода к власти в Киргизии Алмазбека Атамбаева. В ответ узбекские силовики высадили на Ункур-Тоо десант, который задержал и вывез в приграничный узбекский город граждан Киргизии, работавших на радиорелейной станции. На спорной территории закрепились узбекские военные и бронетехника.
В ответ киргизские власти выдвинули на Ункур-Тоо броневики и спецназ. Заодно силовики арестовали на другой пограничной территории сотрудника узбекской полиции. Положение складывалось критическое, в любой момент могла разразиться война. Но и тогда ситуацию удалось разрулить одновременным выводом оттуда как узбекских, так и киргизских войск.
«Хотя это решение неоднозначно воспринято в стране, то, что Узбекистан наконец-то признал этот горный массив киргизской территорий, является стабилизирующим фактором в отношениях двух стран, - уверен Сариев. – У нас есть люди, которые считают, что Ташкент просто вернул нам то, что по праву принадлежало Киргизстану. Однако открытие транспортного коридора в узбекский анклав Сох на кыргызской территории – событие весьма положительное. Там проживают до 60 тысяч граждан Узбекистана таджикского происхождения и часто происходят конфликты. Но теперь есть надежда, что наступит устойчивая стабильность и согласие».
Предметом многолетних жарких споров был и киргизский эксклав в Узбекистане - село Барак. Этот населенный пункт в несколько квадратных километра много лет находился в блокаде. Киргизам, живущим в пяти километрах от границы, надо было делать круг 300 километров, чтобы попасть на родину. Из-за этого большинство местного населения вынуждено было выехать в Киргизию.
«Теперь село Барак официально станет территорией Узбекистана, а взамен Бишкек получит равный участок земли в Андижанской области Узбекистана», - сообщил Сариев.
Как считает аналитик, то, что Ташкент и Бишкек нормализируют отношения, дает надежду, что будут решены и другие пограничные споры, в том числе между другими центральноазиатскими республиками.
«Это очень важно для того, чтобы страны региона могли выйти на мегаинтеграционные проекты, такие как новый транспортный путь Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар, строительство железной дороги Китай – Киргизстан - Узбекистан. Но прежде, конечно, надо решить все вопросы, вызывающие напряженность между центральноазиатскими государствами», - заключает Сариев.