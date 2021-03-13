"Талибан" отвергло мирный план США

По его словам, формирование временного правительства с участием всех заинтересованных сторон, на чем настаивает американская сторона, не позволит "справиться со стоящими перед Афганистаном вызовами". Ранее план Вашингтона был отвергнут правительством Афганистана, указывает Bakhtar.

"Идея переходных правительств несостоятельна, - отметил Вардак. - События в Афганистане за последние 40 лет и прогремевшие в стране войны подтверждают нежизнеспособность такой конструкции. Переходные правительства создавались после американской оккупации, но ни одно из них не решило проблем страны", передает ТАСС.

"Талибан" по-прежнему настаивает на выводе иностранных войск из Афганистана согласно достигнутому год назад соглашению с США.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы же гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.